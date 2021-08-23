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Белгородские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

Белгородские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

22 августа президент России Владимир Путин внёс инициативы по поддержке отдельных категорий граждан. Так, единоразовую выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры, в том числе и работающие, а примерно 15 тысяч рублей поступит на счета военных.

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