Белгородские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

22 августа президент России Владимир Путин внёс инициативы по поддержке отдельных категорий граждан. Так, единоразовую выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры, в том числе и работающие, а примерно 15 тысяч рублей поступит на счета военных.