Дацик рассказал о планах на бой с Тернером и назвал соперника «чесоткой»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик назвал своего соперника в предстоящем бою на вечере профессионального бокса ирландца Шона Тернера «чесоткой», заявив, что поединок планирует вести в своей типичной технике.
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