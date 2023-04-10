Семак прокомментировал отказ Дзюбы пожать ему руку

Ранее игрок говорил, что у него нет конфликта с тренером «Зенита». Футболист «Локомотива» Артём Дзюба отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 21 тура чемпионата России, сразу отправившись в подтрибунное помещение.