Ремейк Mario vs. Donkey Kong дебютирует на вершине японских чартов Famitsu опубликовала ...

Ремейк Mario vs. Donkey Kong дебютирует на вершине японских чартовFamitsu опубликовала свои последние еженедельные чарты продаж физического программного обеспечения и аппаратного обеспечения в Японии, и снова только что вышедшая игра возглавила чарты игровых продаж.
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