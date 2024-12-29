Собянин: Стойки «Живое общение» работают уже 10 лет.

Стойки «Живое общение» в московском метро работают уже 10 лет. Сотрудники сервиса каждый день помогают пассажирам построить удобный маршрут, отвечают на разные вопросы — по навигации, достопримечательностям, правилам провоза багажа.
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