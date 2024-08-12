Губернатор поздравил летчиков и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил России

В день Военно-воздушных сил России, который ежегодно отмечается 12 августа, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к ветеранам, летчикам, штурманам и специалистам инженерно-технических служб с теплыми словами благодарности и пожеланиями.
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