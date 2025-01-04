Беспроводная. Цветная. Механическая. Новая клавиатура от Xiaomi станет доступн...

Беспроводная. Цветная. Механическая. Новая клавиатура от Xiaomi станет доступна уже в январеКлавиатура Xiaomi MK71 Pro подойдет не для каждого, но определенно сможет найти своего покупателя, особенно за не очень дорогой ценник, который ожидается в районе 6 000 рублей.