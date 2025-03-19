В США надеются, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 19 марта, ФедералПресс. По словам специального посланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа, США рассчитывают на то, что Украина будет придерживаться договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.