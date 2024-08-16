Экс-сотрудник аналитического отдела центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон проинформировал о том, что положение Вооружённых сил Украины на территории ВСУ продолжает становиться хуже, ведь они прекращают контролировать позиции на важнейших направлениях.
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