Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области продолжают проводить профилактические мероприятия

В рамках проведения профилактических мероприятий «Пристегнись», «Нетрезвый водитель» и «Профилактика преступлений в сфере информационно-телекомунникационных технологий» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Саракташскому району проводят беседы по предупреждению свершения правонарушений в данных направлениях.