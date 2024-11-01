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Ильхам Алиев: почему Армения не требует Рубена Варданяна

Ильхам Алиев: почему Армения не требует Рубена Варданяна

Газета "Грапарак" со ссылкой на присутствовавшего на БРИКС в Казани министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна сообщила, что в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна был поднят вопрос военнопленных Нагорного Карабаха, которых больше года удерживают в азербайджанских тюрьмах.

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