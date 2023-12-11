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Газета.ру

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Академик Глазьев: Камэрон попытается развязать большую войну

Академик Глазьев: Камэрон попытается развязать большую войну

Спустя несколько недель после назначения бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на должность главы МИД королевства, становится ясно, что Лондон жаждет "новой крови, как на Украине, так и во всем мире".

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