Спустя несколько недель после назначения бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на должность главы МИД королевства, становится ясно, что Лондон жаждет "новой крови, как на Украине, так и во всем мире".
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