В Сепанге ждут дождь: вероятность осадков во время гонки Ф1 — 50%LAT Images / MercedesУтро воскресенья в Сепанге началось с тумана и пасмурной погоды, но без дождя в районе трассы.
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