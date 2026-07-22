Лавров: американцы наводят украинские вооружения на цели в РФ, но Москва пока верна «Анкориджу»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты не ограничиваются поставками вооружений и разведывательной информацией Украине, а, по утверждению Москвы, напрямую участвуют в наведении украинских средств поражения на цели на территории России.
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