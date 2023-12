Вышел новый геймплей Prince of Persia: The Lost Crown, в котором показали прокачку способн...

Вышел новый геймплей Prince of Persia: The Lost Crown, в котором показали прокачку способностейUbisoft опубликовала довольно содержательный геймплейный трейлер предстоящей игры Prince of Persia: The Lost Crown, которая разрабатывается для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.