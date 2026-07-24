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«Почти 300 000 километров в режиме коммерческого транспорта — это лучший краш-тест на выносливость»: Иван Савельев оценил состояние седана Hongqi H5 после 270 000 км пробега

«Почти 300 000 километров в режиме коммерческого транспорта — это лучший краш-тест на выносливость»: Иван Савельев оценил состояние седана Hongqi H5 после 270 000 км пробега

В Москве состоялся пресс-показ двух моделей китайского бренда Hongqi, прошедших интенсивную эксплуатацию в корпоративных автопарках и службах пассажирских перевозок.

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