Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Макаревич* оправдал вторжение ВСУ в Курскую область и получил жёсткую "ответку": "Поганец!"

Макаревич* оправдал вторжение ВСУ в Курскую область и получил жёсткую "ответку": "Поганец!"

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Имеющий израильский паспорт певец Андрей Макаревич* попытался оправдать вторжение ВСУ на территорию Курской области.

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Комментарии
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Валерий
Он враг, наступит скоро время, когда Израиль выдаст  его России.
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