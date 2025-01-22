«Не хочу, чтобы перепутали с ТЦК». Украинские военные боятся носить военную форму на гражданке

Житель Одессы, военнослужащий признался, что реакции людей в городе на ВСУшников резко изменилась. По его словам, якобы ранее военных ВСУ в форме на улицах Одессы обнимали, сейчас же военнослужащие ходят в гражданской одежде, чтобы не приняли за ТЦК.
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