«Не хочу, чтобы перепутали с ТЦК». Украинские военные боятся носить военную форму на гражданке

Житель Одессы, военнослужащий признался, что реакции людей в городе на ВСУшников резко изменилась. По его словам, якобы ранее военных ВСУ в форме на улицах Одессы обнимали, сейчас же военнослужащие ходят в гражданской одежде, чтобы не приняли за ТЦК.