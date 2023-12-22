Первый в мире полностью автономный ресторан откроется в США

Робот-повар Flippy 2 / © Miso Robotics Посетитель заведения сможет оформить заказ с помощью интерактивного экрана, а затем увидит, как робот-повар будет самостоятельно готовить гамбургеры и картофель фри, а также разливать напитки.
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