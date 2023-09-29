В течение короткой гражданской войны в Финляндии основной пострадавшей стороной стали жившие в стране русские, которых уничтожали шюцкоровцы и так называемые «финские егеря».
Резня в Выборге: за что финны убивали русских
Комментарии
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Валерий Светлый
Пора Чухляндию лишить государственности и вернуть ее территорию в Россию. Малейшее сопротивление пресекать любыми методами.
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1 д.
Александр Ткаченко
Мечты, мечты.
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19 час.
Сергей Сидоров
Уроды.
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17 час.
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