ВС РФ вошли в Богдановку, стремительно продвинувшись западнее Артёмовска: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Артёмовское направление: ВС РФ вошли в Богдановку, стремительно продвинувшись западнее Артёмовска на 1,5 км.