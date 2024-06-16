Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Мы им растопыренные пальцы быстро поломаем": Аксенов жестко выказался о мигрантах

"Мы им растопыренные пальцы быстро поломаем": Аксенов жестко выказался о мигрантах

Аксенов жестко выказался о мигрантах Ситуация с мигрантами в России дошла до точки кипения и естественно, что бы выпустить пар, властям пришлось реагировать.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Надо навести порядок дома пока кто то наживается на мигрантах так и будет присекать эту наживу халявные деньги к хорошему не приводили будут везти регистрировать по тысяче человек в бане а пастухам это на руку.Белоусову уважуха стал разгребать этих оборотней чистить родину кто хочет пожить за счёт народа потихонечку прибирается дай бог ему силы
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59 мин.
W
Walery
Такие как Хуснуллин заинтересованные в увеличении количества в РФ мигрантов.  Полагаю, он и его кампания как спящие агенты   США  выпоняют программы ЦРУ на разбавление населения России мигрантами, чтобы в один определенный день поднять их на бунт против страны.
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53 мин.
МС
Марина Свобода
Бла-бла-бла... А ничего не делается. Немножко показательно повытурили , а миллионы их остались, плодятся и размножаются. При этом на 1 работающего на благо - 10  тунеядцев - детей и матерей, бабулек и дедулек. И вот эти 10 сосут из нашего бюджета себе на содержание.
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23 мин.

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