"Мы им растопыренные пальцы быстро поломаем": Аксенов жестко выказался о мигрантах

Александр Гребнев Надо навести порядок дома пока кто то наживается на мигрантах так и будет присекать эту наживу халявные деньги к хорошему не приводили будут везти регистрировать по тысяче человек в бане а пастухам это на руку.Белоусову уважуха стал разгребать этих оборотней чистить родину кто хочет пожить за счёт народа потихонечку прибирается дай бог ему силы

W Walery Такие как Хуснуллин заинтересованные в увеличении количества в РФ мигрантов. Полагаю, он и его кампания как спящие агенты США выпоняют программы ЦРУ на разбавление населения России мигрантами, чтобы в один определенный день поднять их на бунт против страны.