Российские бойцы ударили по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

В Министерстве обороны сообщили о том, что российские военные нанесли удар по ключевым объектам ВСУ, связанным с производством беспилотных летательных аппаратов, в частности по артиллерийской базе вооружения ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии