Биолог Комиссаров рассказал о поздних опятах и вёшенках в Подмосковье

Кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров рассказал, что поздней осенью в Московской области всё ещё можно встретить съедобные грибы, несмотря на сокращение их видового разнообразия.
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