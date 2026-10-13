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Биолог Комиссаров рассказал о поздних опятах и вёшенках в Подмосковье

Биолог Комиссаров рассказал о поздних опятах и вёшенках в Подмосковье

Кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров рассказал, что поздней осенью в Московской области всё ещё можно встретить съедобные грибы, несмотря на сокращение их видового разнообразия.

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