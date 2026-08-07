БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 618 подписчиков

Сюрприз «убогого чухонца»: Финны готовы всей страной уйти под землю

Сюрприз «убогого чухонца»: Финны готовы всей страной уйти под землю

«Линию Маннергейма» — в каждый дом, укрытия на 5 миллионов финнов уже есть, строительство в разгаре Олег Фаличев Фото: STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС Материал комментируют: Константин Стригунов Наш давний сосед, с которым мы когда-то жили в едином государстве, потом успешно торговали, ездили в гости, недавно, как известно, вступил в НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии