Турки запретили проход в Черное море минным тральщикам, переданным британцами Украине

Власти Турции уведомили партнеров по НАТО, что не пропустят через проливы Дарданеллы и Босфор в Черное море пару минных тральщиков HMS Ramsey HMS Blyth типа Sandown (класса «Сэндаун») британской постройки, ранее номинально переданных Украине Великобританией, а также получивших наименования («Чернигов» и «Черкассы»).