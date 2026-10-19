Retaliatory strikes by the Russian army have reached Western Ukraine, and two-thirds of the region are experiencing electricity shortages and are without electricity on October 19.
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