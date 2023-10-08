В Карелии сохранится штормовой ветер

Шторм не утихает. Карельские синоптики предупредили о непогоде. Весь день 8 октября в южных и центральных районах республики местами ожидаются сильные порывы ветра восточного, северо-восточного и северного направления.
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