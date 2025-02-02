Gazzetta: McLaren готовится радикально изменить концепцию машины 2025 года

McLarenКоманда McLaren готовит радикальную смену дизайна своего автомобиля 2025 года. По данным La Gazzetta dello Sport, коллектив интегрирует в новый автомобиль концепции, ориентированные на регламент 2026 года, что может дать им значительное преимущество.
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