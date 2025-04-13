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Царьград

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Землетрясение магнитудой 5,6 у побережья Папуа-Новой Гвинеи: угрозы цунами нет

Землетрясение магнитудой 5,6 у побережья Папуа-Новой Гвинеи: угрозы цунами нет

Вблизи побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 302 километрах к северу от Порт-Морсби на глубине 72 километра.

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