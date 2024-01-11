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Генерал Мороз: миф или реальный союзник российской армии?

Генерал Мороз: миф или реальный союзник российской армии?

Генерал Мороз: миф или реальный союзник российской армии? Ольга ВайленкоВ последние дни западные СМИ активно обсуждают роль «Генерала Мороза» в российской военной истории, особенно в контексте текущей ситуации на СВО.

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