Байден: гипотетические удары ВСУ по Москве не имели бы смысла

Гипотетические удары Вооруженных сил Украины вглубь России, включая Москву, не имели бы смысла, заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО.
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