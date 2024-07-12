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Байден: гипотетические удары ВСУ по Москве не имели бы смысла

Байден: гипотетические удары ВСУ по Москве не имели бы смысла

Гипотетические удары Вооруженных сил Украины вглубь России, включая Москву, не имели бы смысла, заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО.

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