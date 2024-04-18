Tagesschau: Шольц не смог привлечь Китай к конференции по Украине в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего визита в Китай не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, в этой связи переговоры лидеров для главы немецкого кабмина закончились безрезультатно.