Tagesschau: Шольц не смог привлечь Китай к конференции по Украине в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего визита в Китай не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, в этой связи переговоры лидеров для главы немецкого кабмина закончились безрезультатно.
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