В Госдуме оценили решение не приглашать РФ на годовщину освобождения Австрии

Решение властей Австрии не приглашать дипломатов из РФ на мероприятия, посвященные освобождению страны от нацизма, является попыткой отвлечь граждан европейской страны от значимости события, заявил RT депутат Алексей Чепа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии