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В Госдуме оценили решение не приглашать РФ на годовщину освобождения Австрии

В Госдуме оценили решение не приглашать РФ на годовщину освобождения Австрии

Решение властей Австрии не приглашать дипломатов из РФ на мероприятия, посвященные освобождению страны от нацизма, является попыткой отвлечь граждан европейской страны от значимости события, заявил RT депутат Алексей Чепа.

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