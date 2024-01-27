США предложили Греции $200 млн в обмен на передачу Украине вооружений

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправил письмо греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису. В нем он предложил Греции продать или передать Украине имеющиеся вооружения в обмен на изучение с американской стороны возможности оказания Афинам дополнительной помощи на сумму до $200 млн.
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