США предложили Греции $200 млн в обмен на передачу Украине вооружений

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправил письмо греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису. В нем он предложил Греции продать или передать Украине имеющиеся вооружения в обмен на изучение с американской стороны возможности оказания Афинам дополнительной помощи на сумму до $200 млн.