Перевозчикам из Шадринска дали деньги на новые автобусы. Фото

В Шадринске Курганской области обновили автопарк общественного транспорта. Пять организаций города воспользовались субсидиями на приобретение автобусов, что позволило ввести в эксплуатацию восемь новых автобусов марки ПАЗ уже в апреле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии