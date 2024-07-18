Кулинарно-политическая премьера: в Татарстане запущен видеоподкаст «Политкухня»

«Татар-информ» запустил проект «Политкухня» – первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только расскажем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткроем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.