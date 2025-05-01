Трамп: В первые 100 дней на посту президента не совершил ошибок

Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые 100 дней в должности он не допустил ошибок. В интервью NewsNation он выразил уверенность в предстоящих экономических успехах, подчеркнув трансформационный переходный период для страны.
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