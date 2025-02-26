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Две американские школьницы нашли новое доказательство теоремы Пифагора

Две американские школьницы нашли новое доказательство теоремы Пифагора

Две школьницы из Америки доказали теорему Пифагора необычным способом.Необычный подход к, казалось бы, давно решённой задаче нашли две американские школьницы - Некия Джексон и Калсея Джонсон.

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