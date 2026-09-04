Бившие по РФ ракеты разнесли за секунды: в Киеве вскрыли логово ВСУ

Ночь на 3 сентября стала одной из самых напряженных для Киева и Киевской области. Российские беспилотники «Герань» нанесли серию массированных ударов по объектам украинских боевиков, которые продолжались с вечера 2 сентября до самого утра.
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