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Аргументы и Факты

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Бившие по РФ ракеты разнесли за секунды: в Киеве вскрыли логово ВСУ

Бившие по РФ ракеты разнесли за секунды: в Киеве вскрыли логово ВСУ

Ночь на 3 сентября стала одной из самых напряженных для Киева и Киевской области. Российские беспилотники «Герань» нанесли серию массированных ударов по объектам украинских боевиков, которые продолжались с вечера 2 сентября до самого утра.

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