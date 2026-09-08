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Царьград

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Маргарита Симоньян объявила о победе над раком молочной железы: "Всё чисто"

Маргарита Симоньян объявила о победе над раком молочной железы: "Всё чисто"

Главред RT рассказала об успешном завершении лечения онкологии.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что успешно прошла лечение от онкологического заболевания.

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