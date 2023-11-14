Весна в ноябре. Как аномальное потепление на Алтае может сказаться на урожае-2024

Несмотря на ноябрь, у кустарников набухли почки Урожай плодовых деревьев и плодово-ягодных кустарников может снизиться в Алтайском крае из-за аномального ноябрьского потепления, спровоцировавшего процесс вегетации у растений.
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