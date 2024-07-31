Современное оборудование помогло эндоскописту из Муравленко выявить опухоль

Эндоскопист Муравленковской горбольницы обнаружил злокачественную опухоль у пациентки. Распознать плоскоклеточную карциному пищевода без видимых проявлений удалось с помощью исследования на новой эндоскопической системе, которую приобрели в начале 2024 года по программе модернизации первичного звена, сообщил «МК Ямал» со ссылкой на департамент здравоохранения округа.