Современное оборудование помогло эндоскописту из Муравленко выявить опухоль

Эндоскопист Муравленковской горбольницы обнаружил злокачественную опухоль у пациентки. Распознать плоскоклеточную карциному пищевода без видимых проявлений удалось с помощью исследования на новой эндоскопической системе, которую приобрели в начале 2024 года по программе модернизации первичного звена, сообщил «МК Ямал» со ссылкой на департамент здравоохранения округа.
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