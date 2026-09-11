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США хотят зачистить от оборудования Huawei даже Африку, где китайцы занимают более половины рынка

США хотят зачистить от оборудования Huawei даже Африку, где китайцы занимают более половины рынка

Штаты выделят Africell кредит на 100 млн долларов Администрация Трампа предоставит компании Africell, единственной в Африке телекоммуникационной компании, принадлежащей американцам, кредит в размере почти 100 миллионов долларов, чтобы противостоять экспансии китайской компании Huawei в Африке.

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