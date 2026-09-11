США хотят зачистить от оборудования Huawei даже Африку, где китайцы занимают более половины рынка

Штаты выделят Africell кредит на 100 млн долларов Администрация Трампа предоставит компании Africell, единственной в Африке телекоммуникационной компании, принадлежащей американцам, кредит в размере почти 100 миллионов долларов, чтобы противостоять экспансии китайской компании Huawei в Африке.
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