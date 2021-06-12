В Томской области полицейские в преддверии Дня России провели познавательное мероприятие для детей в рамках акции «Каникулы с Общественным советом»

В преддверии государственного праздника «День России», в областном центре на автоплощадке, расположенной в Кулагинском сквере, сотрудники полиции и представители Общественного совета при УМВД России по Томской области Сергей Сороков и Сергей Махов, организовали познавательное мероприятие для детей, посещающих летние пришкольные лагеря.
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