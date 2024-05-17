Развожаев назвал сроки восстановления работы подстанции «Севастополь» после атак БПЛА

Подстанция «Севастополь», пострадавшая в результате массовой атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в ночь на 17 мая, сможет восстановить работу в полноценном режиме примерно через сутки, заявил губернатор Михаил Развожаев.
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