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Развожаев назвал сроки восстановления работы подстанции «Севастополь» после атак БПЛА

Развожаев назвал сроки восстановления работы подстанции «Севастополь» после атак БПЛА

Подстанция «Севастополь», пострадавшая в результате массовой атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в ночь на 17 мая, сможет восстановить работу в полноценном режиме примерно через сутки, заявил губернатор Михаил Развожаев.

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