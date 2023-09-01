6Флаг Грузии. Фото: Zurab Kurtsikidze / TASS / EPA Представители общественности Грузии обратились к президенту России Владимиру Путину с обращением, в котором заявляют, что «искусственно навязанной русофобии» в Грузии должен быть положен конец.
Глубинная Грузия не против России — обращение к Путину
Комментарии
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ВЕ
Владимир Елкин
Пока в Грузии не придет к власти новый Сталин, который отправит всех нациков и проевропейских политиков по тюрьмам, власть не сможет сохранить хорошие отношения с Россией! Пожилые люди любят Россию, но более 30 лет молодые поколения грузин воспитывались в антироссийском духе и это дало свои плоды!
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13 час.
Леонид Руси
Пусть грузины выходят на улицу с российскими и советскими флагами, с георгиевскими лентами. Мы и все должны увидеть как много наших, православных, братьев и сколько прозападно настроенных... В зачёт идут только дела!
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11 час.
Андрей
Подоплека то простая - кусать хочется грузинам...помнят, как хорошо их кормили в советское время
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8 час.
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