Глубинная Грузия не против России — обращение к Путину

ВЕ Владимир Елкин Пока в Грузии не придет к власти новый Сталин, который отправит всех нациков и проевропейских политиков по тюрьмам, власть не сможет сохранить хорошие отношения с Россией! Пожилые люди любят Россию, но более 30 лет молодые поколения грузин воспитывались в антироссийском духе и это дало свои плоды!

Леонид Руси Пусть грузины выходят на улицу с российскими и советскими флагами, с георгиевскими лентами. Мы и все должны увидеть как много наших, православных, братьев и сколько прозападно настроенных... В зачёт идут только дела!