«Сценарий реальный»: Медведев назвал худший вариант завершения конфликта с Западом

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев порассуждал о риске ядерной войны. По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, угроза ядерного конфликта имеет под собой основания, и такой сценарий может воплотиться в будущем.
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