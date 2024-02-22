«Сценарий реальный»: Медведев назвал худший вариант завершения конфликта с Западом

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев порассуждал о риске ядерной войны. По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, угроза ядерного конфликта имеет под собой основания, и такой сценарий может воплотиться в будущем.