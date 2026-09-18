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РИА Новый день

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На Ямале благодаря теплому лету вырастили 140 тонн картофеля

На Ямале благодаря теплому лету вырастили 140 тонн картофеля

Необычно жаркое лето на Ямале позволило вырастить хороший урожай картофеля. К сбору планируется порядка 140 тонн овоща.

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