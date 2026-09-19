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Тульские новости

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Тульский «Арсенал» сыграет с ЦСКА во время паузы в чемпионате

Тульский «Арсенал» сыграет с ЦСКА во время паузы в чемпионате

Тульский «Арсенал» и московский ЦСКА проведут товарищеский матч 4 октября на базе в Ватутинках.Во время паузы в чемпионате РПЛ, вызванной играми национальной сборной команды, тульский «Арсенал» проведёт товарищеский матч с московским ЦСКА.

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