Тульский «Арсенал» сыграет с ЦСКА во время паузы в чемпионате

Тульский «Арсенал» и московский ЦСКА проведут товарищеский матч 4 октября на базе в Ватутинках.Во время паузы в чемпионате РПЛ, вызванной играми национальной сборной команды, тульский «Арсенал» проведёт товарищеский матч с московским ЦСКА.